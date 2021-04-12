Об этом сообщают #Буквы.

Так, на своей странице в Facebook народный депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин написал, что ему знаком этот датчанин – это его давний друг и владелец семейного бизнеса.

В комментарии под публикацией министр инфраструктуры опубликовал новое фото, на котором Иоганнес Вамберг Андерсен стоит на перроне вокзала со шваброй в руках и его при этом снимали журналисты.

“А вчера хайп не получился, пришел, а вагоны и окна чистые”, – подписал фото министр Криклий.

И украинскому чиновнику под этим фото написал сам Андерсен.

“Мы и так поняли, что за нами следили. Это было вчера на вокзале, куда я утром прибыл уже со съемочной группой с ICTV”, – написал датчанин.

По его словам, к журналистам подошло “официальное лицо” и потребовало прекратить снимать. “К нам подошло официальное лицо, сказало, что нельзя фотографировать без разрешения. Вы считайте это нормальная ситуация, когда в свободной Украине пытаются препятствовать журналистской деятельности?” – сказал датчанин.

Что касается обвинений в хайпе, то Иоганнес Вамберг Андерсен отметил, что никто и не говорил, что все поезда в Украине грязные, однако “грязные поезда и электрички в Украине является системной проблемой”.

“Грязные поезда и электрички в Украине является системной проблемой … Дело не в хайпе, а в равнодушном отношении к пассажирам … Грязь в вагонах, так и снаружи, некомфортабельные поезда, медленные поезда, редкие поезда, вонючие пригородные электрички, на которых люди ежедневно вынуждены добираться. Все гоаздо хуже, чем во всех крупных странах, граничащих с Украиной. А вы о хайпе каком-то. Вам не стыдно?”

Пользователей соцсети возмутил комментарий министра, потому что “вместо того, чтобы решать проблему” он “строчит язвительные комментарии”.

“Помните: вы не небожитель, а менеджер, нанятый народом Украины на работу. Ведите себя в соответствии с должностью и не позорьтесь”.