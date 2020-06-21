Об этом сообщает издание Avianews.
Уточняется, что турецкая авиакомпания возобновит регулярное выполнение рейсов между Украиной и Турцией уже с 1 июля 2020 года.
Turkish Airlines возобновят полеты из Стамбула в Киев, Львов и Одессу.
При этом согласно новому расписанию в Киев планируется десять рейсов в неделю из Стамбула, во Львов – пять и в Одессу – семь рейсов в неделю.
Отмечается, что о возобновлении рейсов в Харьков, Херсон и Запорожье, которые выполнялись до эпидемии коронавируса, в компании пока не объявляли.
Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.
- Ночью 17 июня аэропорт “Киев” им. Сикорского (Жуляны) возобновил обслуживание международных регулярных рейсов.
- Ранее Международный аэропорт “Киев” (“Жуляны”) им. И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева. В письме отмечалось, что в случае отсутствия поддержки аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится.