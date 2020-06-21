Об этом сообщает издание Avianews.

Уточняется, что турецкая авиакомпания возобновит регулярное выполнение рейсов между Украиной и Турцией уже с 1 июля 2020 года.

Turkish Airlines возобновят полеты из Стамбула в Киев, Львов и Одессу.

При этом согласно новому расписанию в Киев планируется десять рейсов в неделю из Стамбула, во Львов – пять и в Одессу – семь рейсов в неделю.

Отмечается, что о возобновлении рейсов в Харьков, Херсон и Запорожье, которые выполнялись до эпидемии коронавируса, в компании пока не объявляли.

Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.