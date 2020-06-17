В результате катастрофы легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы один из пилотов погиб на месте, другой - скончался в больнице.

Об этом сообщили в пресс-служб полиции.

Как сообщалось ранее, самолет упал на Овидиопольской дороге. На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован.

Позже в полиции сообщили, что в больнице скончался второй пострадавший.

В полиции установили, что оба мужчины – пилоты, 1955 года рождения. Самолет принадлежит одному из предприятий. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства его падения. Предварительно событие квалифицировано по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом. Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших будет принято решение об окончательной правовой квалификации события.