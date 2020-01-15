Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Алим Каримов заболел ангиной, вследствие чего температура его тела в течение трех дней повышенная – 39,5 градусов. Однако, вопреки имеющимся проблемам со здоровьем, медицинские работники не предоставляют гражданину Украины надлежащую помощь, а администрация пенитенциарного учреждения не обеспечивает возможность получения им медицинских препаратов”, – сказано в сообщении.
При этом Денисова отвечает, что такое обращение нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Организации Объединенных Наций.
Также сообщается, что Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием “срочно принять меры для восстановления прав гражданина Украины, обеспечить ему полное медицинское обследование и квалифицированное лечение”.
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