Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что крымскому татарину Алиму Каримову не оказывают медицинскую помощь в СИЗО Ростовской области.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Алим Каримов заболел ангиной, вследствие чего температура его тела в течение трех дней повышенная – 39,5 градусов. Однако, вопреки имеющимся проблемам со здоровьем, медицинские работники не предоставляют гражданину Украины надлежащую помощь, а администрация пенитенциарного учреждения не обеспечивает возможность получения им медицинских препаратов”, – сказано в сообщении.

При этом Денисова отвечает, что такое обращение нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Организации Объединенных Наций.

Также сообщается, что Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием “срочно принять меры для восстановления прав гражданина Украины, обеспечить ему полное медицинское обследование и квалифицированное лечение”.