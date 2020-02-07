Об этом идет речь в статье #Букв “Аваков VS Сытник: почему директор НАБУ боится, что с ним поквитается министр”.
Согласно статье 6 закона о Национальном антикоррупционном бюро, в ряде случае по предложению не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Радой может быть принято решение об увольнении директора Национального бюро по должности. Однако точку в этом вопросе может поставить только Президент Украины.
Как сообщил #Буквам нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко, достаточное количество подписей уже собрано, но постановление об увольнении пока не зарегистрировано.
“Подписей 180, но постановление еще не зарегистрировано, потому что подписные листы еще у “слуг”, продолжается сбор подписей”, — сказал депутат.
Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили, что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не заплатил крупную сумму денег за отдых на охотничьей базе в Ровенской области.
13 декабря Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном нарушении. Позже его внесли в государственный реестр коррупционеров.
- 23 декабря народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко подал законопроект, согласно которому совершение коррупционного правонарушения является основанием для увольнения директора НАБУ.