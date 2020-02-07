Народные депутаты собрали достаточное количество подписей для того, чтобы инициировать отставку директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом идет речь в статье #Букв “Аваков VS Сытник: почему директор НАБУ боится, что с ним поквитается министр”.

Согласно статье 6 закона о Национальном антикоррупционном бюро, в ряде случае по предложению не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Радой может быть принято решение об увольнении директора Национального бюро по должности. Однако точку в этом вопросе может поставить только Президент Украины.

Как сообщил #Буквам нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко, достаточное количество подписей уже собрано, но постановление об увольнении пока не зарегистрировано.

“Подписей 180, но постановление еще не зарегистрировано, потому что подписные листы еще у “слуг”, продолжается сбор подписей”, — сказал депутат.