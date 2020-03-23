Куба направила бригаду врачей в наиболее пострадавший район Италии – Ломбардию для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает международное агентство новостей Reuters.

В Италию направлена бригада из 52 врачей. Известно, что это шестая команда медиков, которую Куба направила за рубеж.

“Мы все боимся, но мы должны выполнить революционный долг, поэтому отбрасываем страх его в сторону”, – сказал 68-летний Леонардо Фернандес, специалист по интенсивной терапии, в комментарии Reuters.

Сообщается, что кубинские врачи принимали участие в борьбе с эпидемией Эболы в Западной Африке в 2010-х и других местах бедствий по всему миру.