Об этом сообщает международное агентство новостей Reuters.
В Италию направлена бригада из 52 врачей. Известно, что это шестая команда медиков, которую Куба направила за рубеж.
“Мы все боимся, но мы должны выполнить революционный долг, поэтому отбрасываем страх его в сторону”, – сказал 68-летний Леонардо Фернандес, специалист по интенсивной терапии, в комментарии Reuters.
Сообщается, что кубинские врачи принимали участие в борьбе с эпидемией Эболы в Западной Африке в 2010-х и других местах бедствий по всему миру.
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