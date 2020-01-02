Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
Пункты приема находятся во всех районах столицы Украины.
Так, на территории районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные места для сбора новогодних елок, которые будут в дальнейшем измельчены для использования в производственных нуждах. В частности, щепки планируется использовать для того, чтобы укрывать почву и защищать ее таким образом от пересыхания.
Пункты приема елок начали работать уже с сегодняшнего дня, 2 января.
В КГГА призвали жителей столицы “не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема”.
Пункты приема работают по следующим адресам:
• проспект Голосеевский, 87-г (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);
• улица Тростянецкая, 58-А (пн. – пт. с 8:00 до 17:00);
• улица Электротехническая, 26 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);
• ул. Освободителей, 6 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);
• проспект Степана Бандеры, 26-А (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);
• улица Железнодорожное шоссе, 61 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);
• улица Дмитриевская, 16-а (производственная база) (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);
• улица Бетховена, 8 (производственная база, парк “Совки”) (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);
• улица Новополевая, 95-А (пн. – пт. с 8:00 до 17:00);
• спуск Герцена, 6 (пн. – пт. с 8:00 до 16:00, сб. – воскр. с 10:00 до 16:00);
• Бориспольское шоссе, 23 км (пн. – пт. с 8:30 до 17:30);
• проспект Броварской, 2а (пн. – пт. с 8:30 до 17:30);
• улица Радистов, 1-в (пн. – пт. с 8:30 до 17:30);
• Микольское лесничество (пн. – пт. с 8:30 до 17:30);
• Броварское лесничество, кв №72 (пн. – пт. с 8:30 до 17:30).
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