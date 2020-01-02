В Киеве уже обустроены 15 пунктов приема, куда можно сдать новогодние елки после окончания праздников.

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Пункты приема находятся во всех районах столицы Украины.

Так, на территории районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные места для сбора новогодних елок, которые будут в дальнейшем измельчены для использования в производственных нуждах. В частности, щепки планируется использовать для того, чтобы укрывать почву и защищать ее таким образом от пересыхания.

Пункты приема елок начали работать уже с сегодняшнего дня, 2 января.

В КГГА призвали жителей столицы “не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема”.

Пункты приема работают по следующим адресам:

• проспект Голосеевский, 87-г (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);

• улица Тростянецкая, 58-А (пн. – пт. с 8:00 до 17:00);

• улица Электротехническая, 26 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);

• ул. Освободителей, 6 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);

• проспект Степана Бандеры, 26-А (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);

• улица Железнодорожное шоссе, 61 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);

• улица Дмитриевская, 16-а (производственная база) (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);

• улица Бетховена, 8 (производственная база, парк “Совки”) (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45);

• улица Новополевая, 95-А (пн. – пт. с 8:00 до 17:00);

• спуск Герцена, 6 (пн. – пт. с 8:00 до 16:00, сб. – воскр. с 10:00 до 16:00);

• Бориспольское шоссе, 23 км (пн. – пт. с 8:30 до 17:30);

• проспект Броварской, 2а (пн. – пт. с 8:30 до 17:30);

• улица Радистов, 1-в (пн. – пт. с 8:30 до 17:30);

• Микольское лесничество (пн. – пт. с 8:30 до 17:30);

• Броварское лесничество, кв №72 (пн. – пт. с 8:30 до 17:30).