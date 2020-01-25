Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, все нормы ЕС в Украине делят на три группы: выгодные, нейтральные и невыгодные.

“Правительство четко поставило перед собой задачу, цель в программе деятельности – достичь соответствия экономическим критериям членства в ЕС. Но надо понимать одну простую вещь. У нас в Украине работает не “слепой ксерокс” для копирования норм ЕС… У нас не “ксерокс”, где мы слепо копируем. У нас есть умный алгоритм, где мы эффективно внедряем нормы и делим их, по совету одних украинских экспертов, на три группы: выгодные нормы, нейтральные и невыгодные”, – подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что сначала в Украине адаптируют те нормы ЕС, которые наиболее выгодны для нашей страны, затем нейтральные и напоследок оставляют то, что по каким-то экономическим причинам невыгодно.

“Это нормальная логика любого государства, которое руководствуется своими интересами”, – заявил вице-премьер.

Кулеба добавил, что Евросоюз “не является благотворительной организацией”.

“Интеграция в ЕС и политика ЕС в отношении государств, которые пытаются интегрироваться – все это основывается на четких интересах. И именно в сбалансировании этих интересов, в поиске компромиссов и получается правильный результат. И безусловно, что интерес Украины № 1 в этом направлении – это членство в ЕС. Но прийти мы туда должны четко защищая свои национальные интересы и таким образом, чтобы и самим быть сильными, и сделать ЕС более сильным благодаря нашему членству”, – объяснил он.

При этом Кулеба выразил уверенность “в необратимости курса на европейскую интеграцию Украины”.

(На видео – с 2:10)