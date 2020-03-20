Об этом сообщает CNN.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний обновили свои рекомендации касательно Covid-19, обозначив пожилых людей и людей с серьезными заболеваниями как группу имеющую “более высокий риск”.

В то же время, другая группа людей, которые курят, вейпируют или употребляют наркотики, может быть особенно уязвимой для Covid-19.

Директор Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Нора Волкова отмечает, что поскольку Covid-19 поражает легкие, те, кто курит табак, марихуану или вейп, находятся в значительной зоне риска.

“Когда чьи-то легкие подвержены гриппу или другим инфекциям, неблагоприятные последствия курения или вейпинга гораздо серьезнее, чем среди людей, которые не курят. Вейпинг воздействует на ваши легкие на всех уровнях. Он влияет на иммунную функцию в полости носа, воздействуя на реснички, которые выталкивают посторонние предметы, а также способность ваших верхних дыхательных путей очищать от вирусов находится под угрозой”, – говорит профессор медицины и директор Центра контроля и образования в области исследований табака в Калифорнийском университете Стентон Гланц.

Отмечается, что молодые люди в возрасте до 44 лет составляют большую часть госпитализированных с Covid-19 в США. В связи с этим Гланц задается вопросом, могла ли популярность вейпинга способствовать этому. Однако, по его словам, нет достаточно исследований или доказательств, подтверждающих наличие такой связи.

Кроме того, люди, которые курят, обычно имеют повышенный риск серьезных осложнений, таких как острый респираторный дистресс-синдром, когда у них тяжелая инфекция.

Вероятность того, что случай Covid-19 станет более серьезным или приведет к смерти, – была в 14 раз выше среди людей, которые курили, по сравнению с теми, кто не курил. Исследование также показало, что у тех, кто в прошлом курил, риск развития пневмонии был на 14 % выше.

Помимо этого, люди, злоупотребляющие опиоидами и метамфетамином, могут подвергаться риску серьезных осложнений Covid-19 из-за воздействия этих препаратов на здоровье дыхательных путей и легких.

По словам Волковой, опиоиды замедляют дыхание и, как уже было показано, увеличивают смертность у людей с заболеваниями дыхательных путей.

При этом, метамфетамин вызывает значительные повреждения легких, так как он сильно связывается с легочной тканью.