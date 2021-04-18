Про це повідомляє агентство Reuters.
В результаті падіння курсу, Bitcoin втратив 6 675 доларів.
Bitcoin, найбільша і найвідоміша криптовалюта в світі, вже впала на 17,8% з річного максимуму в 64 895,22 долара (який був зафіксований 14 квітня).
Нагадаємо, що 13 березня, криптовалюта Bitcoin оновила історичний максимум та наблизилася до позначки у 60 тисяч доларів.
- Раніше повідомлялося, що автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.