Курс криптовалюти Bitcoin впав на 11,1% - до 53 тис. 356 доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В результаті падіння курсу, Bitcoin втратив 6 675 доларів.

Bitcoin, найбільша і найвідоміша криптовалюта в світі, вже впала на 17,8% з річного максимуму в 64 895,22 долара (який був зафіксований 14 квітня).

Нагадаємо, що 13 березня, криптовалюта Bitcoin оновила історичний максимум та наблизилася до позначки у 60 тисяч доларів.