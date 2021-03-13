Bitcoin оновив історичний максимум і наблизився до $60 тисяч

Про це свідчать дані біржі криптовалют Coindesk.

Станом на 13:10 за Києвом вартість Bitcoin становить 59 799 доларів. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,12 трлн доларів.

Зазначимо, що курс продовжує рухатися вгору.

Нагадаємо, що автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.