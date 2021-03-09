Британский штамм коронавируса B.1.1.7 все более быстро распространяется в Европе. Группа ученых выявила, что этот вариант коронавируса вызывает больше смертей, чем штамм, который пришел из китайского города Ухань - SARS-CoV-2.

Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Medrxiv.org.

Эта статья является препринтом и не была подтверждена экспертной оценкой. В ней сообщается о новых медицинских исследованиях, которые еще предстоит оценить и поэтому не должны использоваться в качестве руководства для клинической практики.

Общие сведения о вирусе

Отмечается, что риск смерти увеличивается с возрастом пациента и наличием у него сопутствующих заболеваний.

Штамм коронавируса B.1.1.7 может распространяться быстрее и у него более высокая смертность, чем у китайского варианта SARS-CoV-2.

Британский штамм впервые был обнаружен в графстве Кент, Великобритания, осенью 2020 года. Сейчас он распространился по всей Европе.

Исследование популяции

Данные для исследования были взяты из платформы электронных медицинских карт OpenSAFELY, охватывающей 40% населения Англии, которые стоят на учете у терапевта.

“Мы использовали данные терапевтов о SARS-CoV-2, вакцинации и данные о смертности. Критериями исключения были вакцинация против SARS-CoV-2 и диагноз SARS-CoV-2 до периода исследования”, – отмечают авторы исследования.

Для расчета опасности смертельного исхода была использована модель Кокса (модель 1972 года используется для оценки условного риска заболевания).

Были сопоставлены данные пациентов, у которых обнаружен штамм B.1.1.7 и тех, у кого не был обнаружен этот штамм.

Последующее наблюдение было подвергнуто цензуре 5 февраля 2021 года или за семь дней до получения вакцины против SARS-CoV-2, в зависимости от того, что наступит раньше. Изучение B.1.1.7 неизменно ассоциировались с повышенным риском смерти. В полностью скорректированном анализе, учитывающем демографические характеристики и сопутствующие заболевания, опасность смерти была на две трети выше в группе людей, у которых обнаружен британский штамм.

“Мы обнаружили более высокий абсолютный риск смерти через 28 дней после положительного теста на SARS-CoV-2 в зависимости от возраста, пола и наличия сопутствующих заболеваний”, – отмечают ученые.

Риск смерти был низким для лиц моложе 65 лет при отсутствии сопутствующих заболеваний. При этом у мужчин риск смерти выше, чем у женщин в возрасте до 65 лет без сопутствующих заболеваний: мужчины – 0,14%; женщины – 0,07%.

Риск смерти был постоянно выше для мужчин и повышался с возрастом пациента и наличием сопутствующих заболеваний.

Наибольший риск был отмечен среди лиц в возрасте 85 лет и старше с двумя или больше сопутствующими заболеваниями.