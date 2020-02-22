Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что летучие мыши – первый “пункт” на пути передачи коронавируса. После этого он переходит на промежуточное животное, и только после этого – к человеку.
“Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали”, – пояснили в Минздраве.
Также в ведомстве обратили внимание на то, что стоит ограничить потребление сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. Также следует быть осторожными с сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных. Именно через такие продукты питания может произойти перекрестное заражение сырой пищи.
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