В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что наиболее вероятным естественным переносчиком коронавируса COVID-19 могут быть летучие мыши.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что летучие мыши – первый “пункт” на пути передачи коронавируса. После этого он переходит на промежуточное животное, и только после этого – к человеку.

“Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали”, – пояснили в Минздраве.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что стоит ограничить потребление сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. Также следует быть осторожными с сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных. Именно через такие продукты питания может произойти перекрестное заражение сырой пищи.