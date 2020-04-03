Об этом свидетельствует опубликованное сегодня постановление Правительства № 255 от 2 апреля.
Согласно этому документу, обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы), которые определяются областными, Киевской городской администрациями, подлежат:
• лица, заявившие о добровольной госпитализации в обсерватор в связи с невозможностью соблюдения требований самоизоляции;
• лица, которые дважды нарушили условия самоизоляции (кроме пенсионеров, которым также предписано соблюдать режим изоляции);
• лица, которые имели контакт с больными или имеют признаки инфицирования COVID-19 и отказываются от медицинского обследования (по направлению лечащего врача);
• лица, пересекающие государственную границу (кроме дипломатов, членов международных организаций, водителей грузовых автомобилей, членов экипажа воздушных и морских судов, если нет оснований считать, что они контактировали с больным человеком).
• лица, въезжающие с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя через контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.
Последний пункт не касается сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях.
Дети, не достигшие 12 лет, подлежат госпитализации в обсерваторы вместе с одним из родителей.
Срок обсервации составляет 14 дней.
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