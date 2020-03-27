Об этом сообщили на официальной странице Rammstein в Facebook.

Так, Линдеманн был госпитализирован вечером 26 марта в отделение интенсивной терапии. Сейчас его состояние улучшилось. Музыкант сдал тест на COVID-19, его результат отрицательный.

“Тиль Линдеманн был госпитализирован доктором группы вчера вечером. Тиль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным”, — говорится в сообщении.