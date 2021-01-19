Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнел заявил о виновности действующего президента страны Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к штурму Капитолия 6 января.

Такое заявление он сделал во время выступления в Сенате во вторник, 19 января, информирует издание The New York Times.

Макконнел подчеркнул, что участники штурма “были спровоцированы президентом и другими влиятельными людьми”. Таким образом влиятельный сенатор впервые публично заявил об ответственности Трампа за штурм.

“Толпу накормили ложью”, – отметил Макконнел, подразумевая попытки Трампа оспорить результаты президентских выборов на основании ложных заявлений о якобы фальсификации результатов голосования.

“Их спровоцировал президент и другие влиятельные люди. И они пытались использовать страх и насилие, чтобы остановить конкретную процедуру, осуществляемую первой ветвью федерального правительства, которая им не нравилась”, – добавил сенатор.

.@senatemajldr on the U.S. Capitol Attack: “The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people.” pic.twitter.com/QIeviyHkl3 — CSPAN (@cspan) January 19, 2021

Это заявление прозвучало на фоне подготовки процесса импичмента в Сенате США. Резолюция импичмента, за которую ранее проголосовала Палата представителей, обвиняет Трампа по одной статье “Подстрекательство к восстанию”.

Согласно данным The New York Times, Макконнел, являющийся сенатором от штата Кентукки, в частном порядке выразил мнение, что Трамп совершил правонарушения, заслуживающие импичмента. При этом сенатор отметил, что ему еще предстоит решить, голосовать ли за импичмент. Многие сенаторы в Республиканской партии ждут сигнала Макконнела, прежде чем огласить свои собственные позиции.

Для того чтобы Сенат США (верхняя палата Конгресса) объявил импичмент Трампу, понадобятся голоса 17 республиканцев (в добавок к 50 голосам демократов).

Процедура импичмента будет рассматриваться в Сенате в виде судебного разбирательства. Для осуждения потребуются голоса 2/3 присутствующих (то есть 67 сенаторов из 100).

Выступление Макконнела, в котором он заявил об ответственности Трампа за штурм Капитолия, прозвучали за несколько часов до его встречи с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером по вопросу процедуры импичмента.

“Безусловно, ноябрьские выборы не дали ни одной стороне мандата на радикальные идеологические изменения. Распоряжения нам от американского народа ясны: мы должны провести серьезную дискуссию и найти точки соприкосновения. Мы должны добиваться двухпартийного соглашения везде, где можем, и уважительно сдерживать, уравновешивать друг друга там, где это необходимо”, – заявил Макконнел по итогам встречи.

Шумер, в свою очередь, подчеркнул, что Сенат параллельно с рассмотрением импичмента будет утверждать кандидатуры на ключевые посты в стране (кандидатов подаст новоизбранный президент США Джо Байден). Также в планах Сената – разработка дополнительного закона о борьбе с коронавирусом.

Стоит отметить, что демократы скоро будут иметь в Сенате 50 голосов (благодаря победе двух кандидатов от Демократической партии в штате Джорджия). Право решающего голоса перейдет к вице-президенту США Камале Харрис. Это гарантирует большинство голосов для одобрения инициатив демократов.