Такое заявление он сделал во время выступления в Сенате во вторник, 19 января, информирует издание The New York Times.

Макконнел подчеркнул, что участники штурма “были спровоцированы президентом и другими влиятельными людьми”. Таким образом влиятельный сенатор впервые публично заявил об ответственности Трампа за штурм.

“Толпу накормили ложью”, – отметил Макконнел, подразумевая попытки Трампа оспорить результаты президентских выборов на основании ложных заявлений о якобы фальсификации результатов голосования.

“Их спровоцировал президент и другие влиятельные люди. И они пытались использовать страх и насилие, чтобы остановить конкретную процедуру, осуществляемую первой ветвью федерального правительства, которая им не нравилась”, – добавил сенатор.

.@senatemajldr on the U.S. Capitol Attack: “The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people.” pic.twitter.com/QIeviyHkl3

— CSPAN (@cspan) January 19, 2021