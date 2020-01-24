Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).

Об этом Шарль Мишель написал в своем Twitter.

“Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе”, – отметил Шарль Мишель.

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, написала в Twitter, что после подписания документа “открывается возможность его ратификации Европейским парламентом”.

Согласно сообщению на сайте Европарламента, комитет по конституционным вопросам рекомендовал утвердить условия выхода Великобритании из состава ЕС на пленарном заседании парламента.

“Дискуссия в комитете была сосредоточена на вкладе Европарламента в защиту прав граждан в контексте Brexit, а также на шагах, которые должны быть предприняты Великобританией и остальными странами-членами ЕС. В ходе обсуждения также рассматривалось общее влияние Brexit и будущие отношения между ЕС и Великобританией, что станет целью предстоящих переговоров”, – говорится в сообщении.

Ратификация соглашения в Европейском парламенте запланирована на 29 января. В Совете ЕС голосование должно состояться 30 января.

Brexit запланирован на 31 января 2020 года.