Глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что кислород должен быть подведен к 80 % койко-мест для больных коронавирусом COVID-19. На эти цели уже выделено финансирование.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 9 октября.

“Наша цель, чтобы большинство койко-мест в больницах было обеспечено стационарным кислородом или специализированными аппаратами. Министерство охраны здоровья поставило регионам задачу, чтобы 80% койко-мест, которые будут принимать больных COVID, чтобы к ним был подведен кислород, или чтобы они были оборудованы системами автономного снабжения кислородом. Деньги на это выделяем, ведь нужно быть готовыми к увеличению нагрузки на медицинские учреждения”, – заявил Шмыгаль.

Впоследствии он уточнил, что Кабмин выделил на эти цели 572 млн гривен.

Эти деньги будут направлены либо на централизованное обеспечение кислородом, либо на закупку кислородных концентраторов.

(На видео – с 15:30)