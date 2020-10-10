Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 9 октября.
“Наша цель, чтобы большинство койко-мест в больницах было обеспечено стационарным кислородом или специализированными аппаратами. Министерство охраны здоровья поставило регионам задачу, чтобы 80% койко-мест, которые будут принимать больных COVID, чтобы к ним был подведен кислород, или чтобы они были оборудованы системами автономного снабжения кислородом. Деньги на это выделяем, ведь нужно быть готовыми к увеличению нагрузки на медицинские учреждения”, – заявил Шмыгаль.
Впоследствии он уточнил, что Кабмин выделил на эти цели 572 млн гривен.
Эти деньги будут направлены либо на централизованное обеспечение кислородом, либо на закупку кислородных концентраторов.
(На видео – с 15:30)
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