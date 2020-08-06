Только 20% украинцев считают, что дела в нашей стране движутся в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 5 августа 2020 года.

При этом 68% респондентов заявили, что дела в стране идут в неправильном направлении.

“20 % считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68 % – противоположного мнения”, – отмечают социологи.

Судя по обнародованной инфографике, примерно с сентября 2019 года начал постепенно возрастать процент тех, кто недоволен ситуацией в стране. Параллельно снижался процент украинцев, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении.

По состоянию на сентябрь 2019 года (сразу после президентских и парламентских выборов) 55 % украинцев были уверены, что дела в стране идут в правильном направлении.

И только 18 % тогда придерживались противоположного мнения.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.