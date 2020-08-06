Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 5 августа 2020 года.
При этом 68% респондентов заявили, что дела в стране идут в неправильном направлении.
“20 % считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68 % – противоположного мнения”, – отмечают социологи.
Судя по обнародованной инфографике, примерно с сентября 2019 года начал постепенно возрастать процент тех, кто недоволен ситуацией в стране. Параллельно снижался процент украинцев, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении.
По состоянию на сентябрь 2019 года (сразу после президентских и парламентских выборов) 55 % украинцев были уверены, что дела в стране идут в правильном направлении.
И только 18 % тогда придерживались противоположного мнения.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
- Только чуть более 20 % украинцев одобряют действия Верховной Рады и Кабинета Министров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в мае этого года.
- 67% киевлян считают, что Украина движется в неправильном направлении. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы “Рейтинг”, проведенного 26-27 июля.