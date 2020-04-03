Президенту США Дональду Трампу сделали второй тест на коронавирус, который дал негативный результат.

Об этом сообщает Reuters.

Первый тест президенту сделали 15 марта, после того, как он контактировал с делегацией из Бразилии, у членов которой диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией.

По словам врача Белого дома, у президента США Дональда Трампа отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.

На этот раз Трампа тестировали новым тестом, который показывает результат через 15 минут. В письме врача Трампа Шона Конли, опубликованном Белым домом, сказано, что президент здоров и без симптомов.

Речь идет о новом тесте Abbott Laboratories (ABT.N), который дает результаты в течение 15 минут или меньше.