Об этом сообщает Reuters.
Первый тест президенту сделали 15 марта, после того, как он контактировал с делегацией из Бразилии, у членов которой диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией.
По словам врача Белого дома, у президента США Дональда Трампа отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.
На этот раз Трампа тестировали новым тестом, который показывает результат через 15 минут. В письме врача Трампа Шона Конли, опубликованном Белым домом, сказано, что президент здоров и без симптомов.
Речь идет о новом тесте Abbott Laboratories (ABT.N), который дает результаты в течение 15 минут или меньше.
- Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act) о выделение помощи американской экономике на сумму в 2,2 триллиона долларов.
- В ВОЗ считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.
- С 20 марта десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США привлечены в разных направлениях с целью преодоления пандемии коронавируса на территории страны.
- В стране острый дефицит средств индивидуальной защиты из-за вспышки COVID-19. Власть объясняет случившееся тем, что “никто не знал, что будет пандемия”.