Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
“Этим вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный”, – сказал Шон Конли, врач Белого дома, в своем заявлении в субботу.
Дональд Трамп слад анализы после проведения встречи на своем курорте во Флориде с бразильской делегацией, где у некоторых оказался положительный результат.
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Фабио Вайнгартен, помощник президента Бразилии, был одним из тех, кто впоследствии подтвердил наличие этой болезни.
“Через неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента Трампа нет симптомов”, – сказал Конли.
Стоит отметить, что Трамп не изолировал себя после встречи, хотя согласно официальным рекомендациям медиков, человеку, контактировавшему с болезнью, стоит самоизолироваться на 14 дней.
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