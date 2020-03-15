По словам врача Белого дома, у президента США Дональда Трампа отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

“Этим вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный”, – сказал Шон Конли, врач Белого дома, в своем заявлении в субботу.

Дональд Трамп слад анализы после проведения встречи на своем курорте во Флориде с бразильской делегацией, где у некоторых оказался положительный результат.

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Фабио Вайнгартен, помощник президента Бразилии, был одним из тех, кто впоследствии подтвердил наличие этой болезни.

“Через неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента Трампа нет симптомов”, – сказал Конли.

Стоит отметить, что Трамп не изолировал себя после встречи, хотя согласно официальным рекомендациям медиков, человеку, контактировавшему с болезнью, стоит самоизолироваться на 14 дней.

В США зарегистрировано более 2700 подтвержденных случаев заражения с 54 смертельными исходами.