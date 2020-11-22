Люди, зараженные коронавирусом COVID-19, скорее всего, передадут его в течение первых пяти дней после появления симптомов.

Об этом идет речь в новом обширном исследовании группы ученых из нескольких стран, в том числе Великобритании, сообщает агентство ВВС.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet.

Исследование показало, что пациенты имели наиболее высокий уровень коронавируса на ранних стадиях заболевания. Кроме того, “живой” вирус, способный к репликации (размножению), фиксировался у них до девяти дней после появления симптомов.

Таким образом, по словам ученых, ранняя изоляция зараженных пациентов имеет решающее значение для прерывания распространения COVID-19.

Что же выяснили ученые

Заразность больного человека зависит от многих факторов, в том числе от того, сколько жизнеспособного вируса (по сути, вируса, способного к репликации) содержится в его организме.

Согласно некоторым отчетам, люди наиболее заразны непосредственно перед появлением симптомов и в первую неделю после заражения вирусом.

Ученые проанализировали 79 глобальных исследований о COVID-19, в которых участвовали госпитализированные с симптомами коронавируса пациенты, у которых уже был положительный результат теста.

Исследователи сумели идентифицировать и размножить жизнеспособный вирус из образцов, которые были взяты из горла больных COVID-19 пациентов. Они были взяты в период до 9 дней после заражения. Ученые обнаружили, что количество вирусных РНК-частиц (фрагментов генетического материала вируса) в образцах достигал пика в момент появления симптомов или в течение первых пяти дней.

Между тем, неактивные фрагменты вирусной РНК все еще удавалось выявлять в образцах, взятых из носа и горла пациентов в среднем до 17 дней после появления симптомов.

Согласно заключению ученых, несмотря на то, что неактивные фрагменты долго сохраняются в организме, маловероятно, что большинство больных COVID-19 будут заразны спустя 9 дней после появления симптомов.

Активных фрагментов вируса после 9 дней болезни исследователи не обнаружили.

Как подчеркнула в комментарии ВВС доктор Мюге Чевик из Университета Сент-Эндрюс, полученные результаты согласуются с данными других исследований, касающихся отслеживания контактов.

“Людям действительно нужна поддержка в том, чтобы они могли изолироваться, как только у них появятся симптомы, пусть даже легкие. К тому времени, когда они получат результаты тестов, они могут уже пройти наиболее заразную фазу”, – отметила она.

В этом исследовании не учитывались бессимптомные носители вируса. В то же время его авторы со ссылкой на другие исследования предупреждают, что люди могут быть заразными до появления симптомов, а также могут передать вирус без каких-либо симптомов вообще.