Covid-19 Украина

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Люди из окружения Зеленского рассказали о первых контактах с «агрессивным» Джулиани

Люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского во время разговора с американскими журналистами вспомнили о контактах с адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани летом 2019 года.

Воскресенье, 31 января 2021, 20:13

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что давление Джулиани началось практически с момента избрания Зеленского в апреле 2019 года. Бывший мэр Нью-Йорка планировал приехать в Украину в следующем месяце.

Но Джулиани отменил предложение в последний момент, заявив, что Зеленского окружили “враги” Трампа. Это вызвало опасения в ближайшем окружении Зеленского, что Джулиани отравит отношения Зеленского с Белым домом.

В июле 2019 Ермак попросил специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера познакомить его с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию.

С этой целью Волкер устроил вступительный телефонный разговор 22 июля 2019, между собой, Ермаком и Джулиани, согласно показаниям Волкера во время процедуры импичмента в 2019 году. Бывший советник Зеленского Игорь Новиков, неизвестный Джулиани и Волкеру, сидел рядом с Ермаком и делал записи.

Целью Джулиани, как отмечает источник, было уговорить Зеленского “подтолкнуть” расследование Хантера Байдена, чтобы уличить его в “участии в коррупционных сделках” в Украине.

Также собеседник заверил, что тон и действия Джулиани во время его контактов с представителями Украины были “агрессивными и угрожающими”, однако украинцы “отказались играть в эту игру”.

Бывший советник Зеленского Игорь Новиков рассказал, что в Украине старались избегать Джулиани, но ближе к концу июня поняли, что “ничего не сможем добиться с Трампом, не поговорив сначала с Руди”.

По словам Новикова, телефонная беседа длилась более сорока минут, Джулиани подробно озвучил, чего он хотел. В частности речь шла о том, что Зеленский должен публично объявить о начале расследования в отношении компании Burisma и обвинить украинских чиновников в сговоре и вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Кроме этого, как рассказал Новиков, Джулиани заявил, что Зеленский должен “остерегаться” своего окружения, иначе может оказаться “в беде”.

После этого в июле 2019-го состоялся разговор между Зеленским и Трампом, в котором также говорилось о деле против сына Байдена.

“Трамп ответил на звонок, потому что Руди сказал, что Зеленский будет говорить правильные вещи. Но после звонка тон американцев изменился. Очевидно, Трамп не услышал того, чего хотел”, – рассказал другой украинский чиновник в комментарии WP.

По мнению ряда помощников Зеленского, контактировать с Джулиани было ошибкой.

В то же время Новиков отмечает, что отказ Украины от требований Джулиани и Трампа помог Украине не быть причастной к внутренним делам США.

“Если бы мы не прибегли к ответным действиям, президентская гонка в США [в ноябре 2020] была бы совсем другой”, – резюмировал он.

Теги: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Рудольф Джуліані, Хантер Байден

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