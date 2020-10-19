Facebook удалил страницу нардепа Деркача: названа причина

В социальной сети Facebook удалили страницу украинской нардепа Андрея Деркача, против которого ранее США ввели санкции за вмешательство в выборы президента.

Об этом сообщают #Буквы. В понедельник, 19 октября, с социальной сети Facebook исчезла страница нардепа Андрея Деркача. При переходе по ссылке на его страницу пользователи видят сообщение: “Эта страница недоступна. Возможно, ссылка не работает или страница удалена. Проверьте правильность ссылки, по которой вы пытаетесь перейти”. Еще вчера там было опубликован новый пост. Это можно увидеть в кэшированной версии страницы. Это пост посвящен компрометирующей “переписке” якобы сына вице-президента США Джо Байдена, Хантера с украинским коллегой из компании Burisma Вадимом Пожарским, которую опубликовало американское издание New York Post. Как известно, Facebook и Twitter блокируют посты о “переписке” Хантера Байдена из-за возможной неправдивости. Однако в своем последнем посте на удаленном аккаунте нардеп анонсирует продолжение этого “расследования”: В комментарии BuzzFeed News представитель Facebook сообщил, что аккаунт Деркача был удален из-за нарушения политики. “Мы удалили этот аккаунт и эту Страница за нарушение нашей политики против использования нашей платформы людьми, которые участвуют в действиях, сфокусированных на выборах”, — заявил представитель.

“Пленки Деркача” и реакция США

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с “компроматом” на него сфабрикованы, операция имеет корни в России. Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с этим.

Подозреваемый в коррупции прокурор Константин Кулик, который недавно был уволен из органов прокуратуры, рассказал, как создавались “пленки Деркача”.

Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена ​​на то, чтобы разобщить наши страны.

Уже в июне Андрей Деркач обнародовал новые записи, на которых Порошенко якобы поблагодарил вице-премьера США Джо Байдена за то, что он подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтобы те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.

В августе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить шансы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента. В этом ключе председатель контрразведки напомнил о публикации Украинский нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.

По данным СМИ, украинский нардеп Андрей Деркач, которого обвиняют в содействии Кремлю с вмешательством в выборы в США 2020 года, имел команду лоббистов в Вашингтоне.

В сентябре США ввели санкции против лиц, связанных с российской “фермой троллей” — так называемым Агентством интернет-исследований, которое, как считается, спонсируют компании “повара Путина” — бизнесмена Пригожина. В санкционный список попал украинский нардеп Андрей Деркач.