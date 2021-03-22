Столица не будет останавливать движение общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

“Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с “красным” уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта”, – сказал Николай Поворозник.

Он проинформировал, что сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы – наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определены в регистрационных документах на такое транспортное средство.

“Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил – масочного режима и социальной дистанции – сказал Николай Поворозник и призвал, – будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы!”