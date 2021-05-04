Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ країни.

Як сповіщалося, 27 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про повний локдаун у країні. Локдаун почався в четвер, 29 квітня, і триватиме до 17 травня.

Запроваджено жорсткі обмеження роботи транспорту, мешканцям країни рекомендовано залишати домівки лише для походів до магазину або ж для отримання медичної допомоги.

З 7 травня обмеження зроблять ще жорсткішими. Так, буде закрито всі комерційні підприємства, крім тих, що продають харчові продукти, корми для тварин, ліки, засоби для чищення.

Продуктові магазини та ринки, пекарні, м’ясні та овочеві магазини, кондитерські зможуть працювати лише з 10 до 17 години. Супермаркети не працюватимуть в неділю.

Продаж алкогольної продукції, електронних товарів, іграшок, канцтоварів, одягу та аксесуарів, домашнього текстилю, автоаксесуарів, садових приладдя, фурнітури, скляного посуду тощо — під забороною.

Зауважимо, станом на 4 травня Туреччина, населення якої близько 82 млн осіб, посідає п’яте місце у світі за кількістю виявлених від початку епідемії коронавірусу випадків захворювання. Хворобу підтвердили у 4,9 млн осіб. 41 тисяча пацієнтів загинула. Активних випадків хвороби зараз близько 400 тисяч.

Водночас в Туреччині вже вакциновано проти коронавірусу близько 11% населення. 23,3 млн доз було введено загалом, обидві дози вакцини отримали понад 9 млн осіб.