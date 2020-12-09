Міністр охорони здоров'я Туреччини Фареттіна Коча заявив, що його країна не купуватиме російську вакцину проти коронавірусу, яку не схвалив ВООЗ.

Таку заяві він зробив в інтерв’ю турецькій газеті Habertürk.

Журналісти перепитали у міністра щодо планів на проведення у країні третьої фази випробовувань російської вакцини проти коронавірусу “Спутник V”, про можливість якого влада оголошувала раніше.

Міністр у відповідь зазначив, що російська вакцина не може бути зареєстрована у Туреччині.

“Проблема полягала в невідповідності вимогам GLP (Good laboratory practice, належна лабораторна практика – ред.). Росія не змогла відповідати. З цієї причини ні ВООЗ, ні світ не змогли отримати цю вакцину. У нашій країні не можна отримати ліцензію на цю вакцину. У зв’язку з чим це (отримання вакцини від РФ – ред.) виходить за рамки наших інтересів”, — сказав він.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що пройшло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривають. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина надається тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще йдуть. Їх проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність в 95%. Однак уже відомо про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї, троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже починає масову вакцинацію населення.

Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.