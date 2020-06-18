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Луценко напомнил, что при Януковиче его судил судья, который теперь судит Порошенко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко напомнил, что в 2012 году его судил судья Сергей Вовк, который теперь избирает меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко.

Четверг, 18 июня 2020, 14:38

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

“Все это уже было. И обвинения в якобы неправильным назначении водителя. И арест за якобы неявку на ознакомления с материалами. И судья Вовк. И мычание депутатов большинства, что они не в курсе, пусть суд разберется. И заявления западных посольств о недопустимости политрепрессий”, – пишет он.

Экс генпрокурор напомнил, что во время власти Виктора Януковича он получил 2,5 года тюрьмы.

“А потом решение Европейского суда о политическом характере преследования. А потом выход на волю. А потом революция против несправедливости и самодурства. В результате побег в Ростов, приговор за госизмену и спецконфискация 1,5 млрд. дол. мафии”, – уточнил Луценко.

Напомним, что заседание назначено на 15:00. По словам адвокатов пятого Президента, Порошенко будет присутствовать в суде, несмотря на то, что у него недавно умер отец. Избирать меру пресечения пятому президенту Украины будет скандальный судья Сергей Вовк, который в 2012 году судил Юрия Луценко.

  • Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко в четверг, 18 июня, придет в Печерский суд. Похороны Алексея Порошенко перенесены на пятницу, 19 июня.
  • Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит Печерский суд перенести заседание по избранию меры пресечения пятому Президенту Петру Порошенко в связи со смертью его отца.
Теги: Петр Порошенко, суд, Юрий Луценко, Вовк

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