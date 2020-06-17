Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.
Напомним, во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко, Алексей Иванович. Ему было 84 года.
“Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня”, – написал Цеголко/
По его словам панихиду отслужат в 10:00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре.
Цеголко подчеркнул, что прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12.00 по адресу Институтская, 7.
- 10 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда политик пришел на допрос в ГБР.
- По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия государству якобы причинен ущерб на сумму 557 тыс. грн.
- Пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.
- Экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы “Восточного партнерства” Карл Бильдт заявил, что Европейский союз будет вынужден принять меры в случае политически мотивированного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко.