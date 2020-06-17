Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в четверг, 18 июня, придет в Печерский суд, похорон Алексея Порошенко перенесен на пятницу, 19 июня.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Напомним, во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко, Алексей Иванович. Ему было 84 года.

“Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня”, – написал Цеголко/

По его словам панихиду отслужат в 10:00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре.

Цеголко подчеркнул, что прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12.00 по адресу Институтская, 7.