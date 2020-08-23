Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Лукашенко “Пул первого” и издание TUT.by.

На видео действующий президент приземляется на вертолете возле Дворца Независимости, у него в руках автомат Калашникова (без магазина).

Издание сообщает, что вместе с Лукашенко у резиденции приземлился и его 15-летний сын Николай. Он тоже в форме, бронежилете и с автоматом без магазина.

Первым делом действующий президент отправился благодарить силовиков, которые стоят в оцеплении.

“Ребята, спасибо вам, вы красавцы!”, – сказал Лукашенко.

“Мы с вами до конца”, – ответили правоохранители.

  • Ранее сообщалось, что сегодня тысячи людей по всей стране вышли на “Марш новой Беларуси” против режима Лукашенко.
  • В Минске на марш вышли около ста тысяч человек.