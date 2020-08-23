Президент Білорусі Олександр Лукашенко з автоматом і в бронежилеті прилетів в свою резиденцію. Перед цим до неї підійшли учасники протестувальники.

Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Лукашенко “Пул первого” и издание TUT.by.

На видео действующий президент приземляется на вертолете возле Дворца Независимости, у него в руках автомат Калашникова (без магазина).

Издание сообщает, что вместе с Лукашенко у резиденции приземлился и его 15-летний сын Николай. Он тоже в форме, бронежилете и с автоматом без магазина.

Первым делом действующий президент отправился благодарить силовиков, которые стоят в оцеплении.

“Ребята, спасибо вам, вы красавцы!”, – сказал Лукашенко.

“Мы с вами до конца”, – ответили правоохранители.

Минск. Лукашенко в бронежилете вышел за оцепление Дворца независимости и стал благодарить силовиков. pic.twitter.com/nK4ap6DgCG — TUT.BY (@tutby) August 23, 2020