Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Лукашенко “Пул первого” и издание TUT.by.
На видео действующий президент приземляется на вертолете возле Дворца Независимости, у него в руках автомат Калашникова (без магазина).
Издание сообщает, что вместе с Лукашенко у резиденции приземлился и его 15-летний сын Николай. Он тоже в форме, бронежилете и с автоматом без магазина.
Первым делом действующий президент отправился благодарить силовиков, которые стоят в оцеплении.
“Ребята, спасибо вам, вы красавцы!”, – сказал Лукашенко.
“Мы с вами до конца”, – ответили правоохранители.
Минск. Лукашенко в бронежилете вышел за оцепление Дворца независимости и стал благодарить силовиков. pic.twitter.com/nK4ap6DgCG
— TUT.BY (@tutby) August 23, 2020
- Ранее сообщалось, что сегодня тысячи людей по всей стране вышли на “Марш новой Беларуси” против режима Лукашенко.
- В Минске на марш вышли около ста тысяч человек.