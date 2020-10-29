Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что партия "Слуга народа" показала слабый результат на местных выборах, поскольку следовало "разобраться в себе, а не бросать в соседа камни".

Об этом политик заявил на совещании по кадровым решениям, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, ситуация в Украине похожа на ситуацию в Литве после парламентских выборов. Политик уверен, что оппозиция выиграла потому, что Вильнюс “вмешался в дела Беларуси”.

“А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь в себе. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним”, – подчеркнул Лукашенко.