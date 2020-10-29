Об этом политик заявил на совещании по кадровым решениям, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, ситуация в Украине похожа на ситуацию в Литве после парламентских выборов. Политик уверен, что оппозиция выиграла потому, что Вильнюс “вмешался в дела Беларуси”.

“А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь в себе. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним”, – подчеркнул Лукашенко.

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