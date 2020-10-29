Про це повідомляє БелТА.

Таку заяву він зробив у зв’язку з протестами в Польщі через посилення заборони на аборти.

За його словами, протести почалися не тільки через рішення суду щодо абортів, а ще й через “фальсифікацію виборів”.

“Це був спусковий гачок. Дуда переміг в Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. Сфальсифіковані. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас. А поляки не дурні, і там це все почалося”, – заявив він.

Лукашенко вважає, що однією з причин протестів стали “економічні проблеми” Польщі.

Також він в черговий раз підкреслив, що в білоруських протестах є польський слід, і що події в Мінську та інших містах Білорусі розвивалися за чиєюсь наводкою.

“Так, там є купка багатих, але скільки там бідних. І розрив між біднотою і багатими величезний. Це найнебезпечніше для будь-якої держави. Це все в купу зібралося, а далі – спусковий гачок: для селян – хутро, для жінок – аборти. це був вже привід. А там давно вже революція зріла, і я їм про це говорив: не лізьте в чужий город, розберіться у себе. Ні, полізли”, – сказав він.