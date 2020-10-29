Про це повідомляє БелТА.
Таку заяву він зробив у зв’язку з протестами в Польщі через посилення заборони на аборти.
За його словами, протести почалися не тільки через рішення суду щодо абортів, а ще й через “фальсифікацію виборів”.
“Це був спусковий гачок. Дуда переміг в Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. Сфальсифіковані. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас. А поляки не дурні, і там це все почалося”, – заявив він.
Лукашенко вважає, що однією з причин протестів стали “економічні проблеми” Польщі.
Також він в черговий раз підкреслив, що в білоруських протестах є польський слід, і що події в Мінську та інших містах Білорусі розвивалися за чиєюсь наводкою.
“Так, там є купка багатих, але скільки там бідних. І розрив між біднотою і багатими величезний. Це найнебезпечніше для будь-якої держави. Це все в купу зібралося, а далі – спусковий гачок: для селян – хутро, для жінок – аборти. це був вже привід. А там давно вже революція зріла, і я їм про це говорив: не лізьте в чужий город, розберіться у себе. Ні, полізли”, – сказав він.
- У містах Польщі тривають протести, пов’язані з обмеженням права жінок на аборт. На другий день лише в столиці на вулиці вийшли близько 10 тисяч осіб.
- Напередодні у Києві під будівлею посольства Польщі в Україні пройшла акція протесту, пов’язана із введенням польським урядом заборони на аборти за медичними показаннями.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на протести, які почалися в країні після рішення Конституційного суду про посилення заборони на аборт. Моравецький запевнив, що під заборону не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки опиняється під загрозою. За його словами, це рішення стосується тільки “євгенічних причин” аборту.