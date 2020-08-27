Об этом сообщает БелТА.
Так Лукашенко прокомментировал переброску некоторых военных частей к западным границам страны.
“Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно”, — заявил он.
- Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси. Он заявил, что ими управляют “из Польши, Великобритании и Чехии”.
- После заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что акциями протеста в стране управляли из-за границы, в том числе и из Чехии, белорусского посла вызвали в МИД Чешской Республики.