Об этом сообщает БелТА.

Так Лукашенко прокомментировал переброску некоторых военных частей к западным границам страны.

“Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно”, — заявил он.