Лукашенко сменил главу МВД Беларуси

Об этом сообщает местное издание TUT.BY.
Новым министром внутренних дел стал генерал-майор милиции Иван Кубраков.
“Я изучал, советовался и из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме”, – сказал Лукашенко новому главе МВД.
Курбаков ранее был главой ГУВД Мингорисполкома.
Кроме того, уже бывшего министра внутренних дел Юрия Караева Лукашенко назначил помощником президента Беларуси в Гродненской области.
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