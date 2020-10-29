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Лукашенко сменил главу МВД Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко изменил главу министерства внутренних дел страны.

Четверг, 29 октября 2020, 13:39

Об этом сообщает местное издание TUT.BY.

Новым министром внутренних дел стал генерал-майор милиции Иван Кубраков.

“Я изучал, советовался и из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме”, – сказал Лукашенко новому главе МВД.

Курбаков ранее был главой ГУВД Мингорисполкома.

Кроме того, уже бывшего министра внутренних дел Юрия Караева Лукашенко назначил помощником президента Беларуси в Гродненской области.

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