В ночь с 25 на 26 октября в Беларуси истек срок "народного ультиматума" лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской - она потребовала от Александра Лукашенко покинуть пост и освободить всех политзаключенных. Поскольку еетребования власти не рассмотрели, рабочие и студенты вышли на протесты утром 26 октября.

Об этом сообщает TUT.by и белорусская редакция “Радио Свобода”.

В случае невыполнения властями “народного ультиматума” Тихановская, в частности, призвала белорусов не выходить на работу и учебу, ходить на марши, закрыть свои заведения и офисы, перестать пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами, снять все деньги со счетов банков.

Также она дала финансовые гарантии гражданам, которые пойдут на такой риск – поддержку от фонда BySol.

Сегодня, после вчерашнего многотысячного марша, рабочие заводов начали выходить на протесты. Также протестуют студенты и устраивают в университетах сидячие забастовки. Люди выстраиваются в цепи солидарности, идут колоннами, скандируют “Жыве Беларусь”.

ТUT.by сообщает, что утром колонна рабочих Минского тракторного завода прошла по Первому механическому цеху. Они скандировали “Далучайся!”

С таким же призывом прошли рабочие завода ATLANT.

На заводе Белкоммунмаш на забастовку вышли инженеры. Также есть информация, что многие сотрудники взяли сегодня выходной за свой счет.

На протесты вышли и студенты. Около сотни учащихся журфака БГУ и ФФСН (Факультет философии и социальных наук БГУ) вышли на крыльцо своего вуза с бело-красно-белыми флагами.

Также в главном корпусе БГУ началась сидячая забастовка.

Издание пишет, что у МГЛУ (Минский государственный лингвистический университет) студенты то и дело собираются у проезжей части — к ним сразу же приезжают машины ГАИ и микроавтобусы с неизвестными в балаклавах. Студенты разбегаются — и все повторяется снова.

Кроме того, в начале проспекта Дзержинского в Минске стояла большая цепь солидарности, но ее разогнали силовики. Сообщается о нескольких задержанных.