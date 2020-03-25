Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовой.
“Важные новости из Львовского областного лабораторного центра МЗ. Там уже начали использовать полученные из Китая и Киева наборы реагентов. Теперь ПЦР-тесты (которые позволят выявлять инфекцию на ранней стадии) будут делать во Львове. Ранее анализы надо было отправлять в Киев и ждать результата несколько дней”, — отметил он.
По словам городского головы, результат такого теста можно узнать в течение нескольких часов. Ожидается, что лаборатория сможет делать не менее 100 тестирований в день.
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