Во Львове начали делать ПЦР-тесты, позволяющие определить заражение СOVID-19 на ранней стадии. Раньше такие тесты делали только в Киеве.

Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовой.

“Важные новости из Львовского областного лабораторного центра МЗ. Там уже начали использовать полученные из Китая и Киева наборы реагентов. Теперь ПЦР-тесты (которые позволят выявлять инфекцию на ранней стадии) будут делать во Львове. Ранее анализы надо было отправлять в Киев и ждать результата несколько дней”, — отметил он.

По словам городского головы, результат такого теста можно узнать в течение нескольких часов. Ожидается, что лаборатория сможет делать не менее 100 тестирований в день.