#Буквы собрали советы, как провериться на коронавирус COVID-19 и куда обращаться за помощью.
Для предотвращения стремительного распространения коронавируса в городах Украины вводят ограничительные меры – карантин: закрыты магазины, школы, вузы, рынки, различные предприятия. Работают только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, критическая городская инфраструктуры.
Если почувствовали симптомы недомогания
Медики в таком случае советуют:
Ограничьте социальные контакты. По возможности, оставайтесь дома и не выезжайте в город.
Соблюдайте правила личной гигиены. Мойте часто руки с мылом в течение 20-ти секунд. Пользуйтесь антисептиком, содержание спирта в котором не должен быть менее 60-80 %. Не касайтесь лица, глаз, носа и рта.
Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. С теми, кто имеет симптомы простуды. Минимальная дистанция – 1,5 метра.
Термически обрабатывайте продукты.
Проветривайте и увлажняйте помещение, в котором находитесь.
Заболели – сидите дома.
При проявлениях симптомов заболевания – сообщите своему семейному врачу по телефону. Ежедневно будьте на связи с семейным врачом и следуйте его рекомендациям. Не отказывайтесь от госпитализации, если врач требует.
Симптомы коронавируса
COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную клиническую картину заболевания.
Симптомы коронавируса следующие:
- Головная боль;
- Чиханье;
- Кашель – сухой, влажный;
- Лихорадка;
- Боль в мышцах;
- Озноб;
- Затрудненное дыхание, нехватка воздуха;
- Высокая температура тела;
- Почечная недостаточность – нарушение функции почек, которое на определённом этапе бессимптомное, а позднее проявляется уменьшением количества мочи, а по факту нарушением водно-электролитного баланса.
Реже может встречаться диарея, рвота, покраснение глаз.
Всемирная организация здравоохранения призывает население выполнять рекомендации специалистов, центральных и местных органов общественного здравоохранения.
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Тесты на коронавирус
Накануне в Украину прибыло 250 000 быстрых тестов и 521 набор ПЦР, чего хватит на 50 000 образцов.
Важно отметить, что вакцины от COVID-19 – нет, также как и нет лекарства. Врачи проводят симптоматическое лечение.
Куда обращаться за помощью
В столице работает круглосуточная горячая линия “Совет врача по телефону”, куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса. Киевляне могут звонить по телефону: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного (согласно тарифам оператора).
Если у вас нет семейного врача, то следует обращаться на “горячую линию” НСЗУ, где посоветуют, что делать. Звоните по телефону – 1677
Больницы Киева, которые будут принимать больных с COVID-19
В Киеве определено несколько медучреждений, которые готовы принимать больных, а именно:
Это инфекционные отделения в:
- Киевской городской больницы №4 (ул. Соломенская, 17),
- клинической больницы №9 (ул. Рижская, 1),
- городской детской больницы №1 (ул. Богатырская, 30),
- городской детской инфекционной больницы (ул. Дегтяревская, 23),
- Александровская больница (ул. Шелковичная, 39/1)
- в роддоме №3 (ул. Василия Кучера, 7)
- в роддоме №5 (Валерия Лобановского, 2).
Всего развернуто 482 койки. Из них для взрослых – 237 коек, для детей – 200 и 45 для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов.
Больницы в других городах Украины
В Харькове будут задействованы терапевтические и педиатрические отделения таких лечебных учреждений:
- №31;
- №28;
- №18;
- городской клинический роддом №2 им.Гельфериха;
- четыре больницы резерва.
В Запорожье профильными больницами с госпитальными отделениями станут:
- “Запорожская областная инфекционная больница”,
- больница №6,
- горбольницы №8 и 9.
В Одессе больных горожан разместят: в городских клинических больницах №№ 1, 11, 5 или 8.
В Виннице определили два коммунальных заведения:
Винницкая городская клиническая больница №1;
Винницкая областная клиническая детская инфекционная больница.
Во Львове готовят 5 больниц:
- Больница №8 на Навроцкого;
- больница №1 на Ужгородской;
- больница №3 на Русовых;
- больницы №4 и №5 на Чупрынки, 48.
В Тернопольской области определили две базовые больницы, где будут оказывать помощь больным:
- Тернопольская больница скорой помощи
- Тернопольская городская детская больница.
В Ровенской области определили медицинские учреждения для больных коронавирус:
Ровенская городская центральная и Сарненская центральная районная больницы.
В Полтаве обустраивают боксы областной инфекционной больницы.
В Чернигове 9 боксов открыли в черниговской городской больницы № 2