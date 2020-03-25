По состоянию на 25 марта в Украине зафиксировано уже 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки подтверждено 29 новых случаев. В МОЗ Украины предупреждают, если вы недавно были заграницей, у вас есть симптомы вирусной инфекции, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

#Буквы собрали советы, как провериться на коронавирус COVID-19 и куда обращаться за помощью.

Для предотвращения стремительного распространения коронавируса в городах Украины вводят ограничительные меры – карантин: закрыты магазины, школы, вузы, рынки, различные предприятия. Работают только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, критическая городская инфраструктуры.

Если почувствовали симптомы недомогания

Медики в таком случае советуют:

Ограничьте социальные контакты. По возможности, оставайтесь дома и не выезжайте в город.

Соблюдайте правила личной гигиены. Мойте часто руки с мылом в течение 20-ти секунд. Пользуйтесь антисептиком, содержание спирта в котором не должен быть менее 60-80 %. Не касайтесь лица, глаз, носа и рта.

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. С теми, кто имеет симптомы простуды. Минимальная дистанция – 1,5 метра.

Термически обрабатывайте продукты.

Проветривайте и увлажняйте помещение, в котором находитесь.

Заболели – сидите дома.

При проявлениях симптомов заболевания – сообщите своему семейному врачу по телефону. Ежедневно будьте на связи с семейным врачом и следуйте его рекомендациям. Не отказывайтесь от госпитализации, если врач требует.

Симптомы коронавируса

COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную клиническую картину заболевания.

Симптомы коронавируса следующие:

Головная боль;

Чиханье;

Кашель – сухой, влажный;

Лихорадка;

Боль в мышцах;

Озноб;

Затрудненное дыхание, нехватка воздуха;

Высокая температура тела;

Почечная недостаточность – нарушение функции почек, которое на определённом этапе бессимптомное, а позднее проявляется уменьшением количества мочи, а по факту нарушением водно-электролитного баланса.

Реже может встречаться диарея, рвота, покраснение глаз.

Всемирная организация здравоохранения призывает население выполнять рекомендации специалистов, центральных и местных органов общественного здравоохранения.

Тесты на коронавирус

Накануне в Украину прибыло 250 000 быстрых тестов и 521 набор ПЦР, чего хватит на 50 000 образцов.

Важно отметить, что вакцины от COVID-19 – нет, также как и нет лекарства. Врачи проводят симптоматическое лечение.

Куда обращаться за помощью

В столице работает круглосуточная горячая линия “Совет врача по телефону”, куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса. Киевляне могут звонить по телефону: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного (согласно тарифам оператора).

Если у вас нет семейного врача, то следует обращаться на “горячую линию” НСЗУ, где посоветуют, что делать. Звоните по телефону – 1677

Больницы Киева, которые будут принимать больных с COVID-19

В Киеве определено несколько медучреждений, которые готовы принимать больных, а именно:

Это инфекционные отделения в:

Киевской городской больницы №4 (ул. Соломенская, 17),

клинической больницы №9 (ул. Рижская, 1),

городской детской больницы №1 (ул. Богатырская, 30),

городской детской инфекционной больницы (ул. Дегтяревская, 23),

Александровская больница (ул. Шелковичная, 39/1)

в роддоме №3 (ул. Василия Кучера, 7)

в роддоме №5 (Валерия Лобановского, 2).

Всего развернуто 482 койки. Из них для взрослых – 237 коек, для детей – 200 и 45 для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов.

Больницы в других городах Украины

В Харькове будут задействованы терапевтические и педиатрические отделения таких лечебных учреждений:

№31;

№28;

№18;

городской клинический роддом №2 им.Гельфериха;

четыре больницы резерва.

В Запорожье профильными больницами с госпитальными отделениями станут:

“Запорожская областная инфекционная больница”,

больница №6,

горбольницы №8 и 9.

В Одессе больных горожан разместят: в городских клинических больницах №№ 1, 11, 5 или 8.

В Виннице определили два коммунальных заведения:

Винницкая городская клиническая больница №1;

Винницкая областная клиническая детская инфекционная больница.

Во Львове готовят 5 больниц:

Больница №8 на Навроцкого;

больница №1 на Ужгородской;

больница №3 на Русовых;

больницы №4 и №5 на Чупрынки, 48.

В Тернопольской области определили две базовые больницы, где будут оказывать помощь больным:

Тернопольская больница скорой помощи

Тернопольская городская детская больница.

В Ровенской области определили медицинские учреждения для больных коронавирус:

Ровенская городская центральная и Сарненская центральная районная больницы.

В Полтаве обустраивают боксы областной инфекционной больницы.

В Чернигове 9 боксов открыли в черниговской городской больницы № 2