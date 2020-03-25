Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В частности, подтвержден еще один летальный случай – в Тернопольской области. Таким образом, количество смертей от COVID-19 в Украине возросло до 4.
“По состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Первые случаи инфицирования обнаружены в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
Так, сейчас заражения COVID-19 зафиксированы в:
• Волынской области – 1 случай (выявлено за последние сутки);
• Запорожской области – 2 случая (обнаружены за последние сутки);
• Днепропетровской области – 2 случая;
• Донецкой области – 1 случай;
• Житомирской области – 2 (1 летальный) случая;
• Ивано-Франковской области – 5 (1 летальный) случаев;
• городе Киев – 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток);
• Киевской области – 22 случая (из них 7 в течение последних суток);
• Львовской области – 2 случая;
• Луганской области – 1 случай (выявлен за последние сутки);
• Одесской области – 1 случай (выявлен за последние сутки);
• Тернопольской области – 4 случая (2 из которых обнаружены в течение последних суток, 1 летальный);
• Черновицкой области – 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;
• Черкасской области – 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 марта в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19.
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