Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 6-8 февраля 2021 года.

Так, в ходе опроса 38% респондентов заявили, что доверяют Владимиру Зеленскому.

В то же время 58% опрошенных выразили недоверие главе государства.

Стоит отметить, что наибольший уровень доверия к Зеленскому в украинском обществе был зафиксирован в сентябре 2019 года (76%). С тех пор таким высоким он уже никогда не был и постепенно падал.

Мэру Киева Виталию Кличко сейчас доверяют 34% респондентов, а не доверяют – 54%.

Бывшему главе Правительства Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют – 58%.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову сейчас доверяют 26% респондентов, а не доверяют – 37%, еще 33% не знают его.

Лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко доверяют 25% опрошенных, не доверяют – 72%.

Главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют – 66%.

Руководителю МОЗ Максиму Степанову доверяют 12% респондентов, не доверяют – 33% (не знают такого – 51%).

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют также 12% опрошенных, не доверяют – 54%, а треть не слышали о таком.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.