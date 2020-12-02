Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
Так, за последние две недели поддержка внедрения жесткого карантина (локдауна) выросла с 36 до 42%. Количество противников такой меры уменьшилось с 61 до 55%.
Аналогично выросло количество респондентов, которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится (с 55 до 58%).
При этом, 58% опрошенных сообщили, что поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% выступили против этого).
В ходе опроса выяснилось, что в течение последних двух недель уровень поддержки “карантина выходного дня” уменьшился с 49 до 44% (а количество его противников выросло с 49 до 54%).
Только 34% респондентов считают “карантин выходного дня” эффективным, зато 64% – не согласны с этим.
75% респондентов заявили, что поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок, а 25% – против этого. За последние две недели отношение украинцев к внедрению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок на изменилось.
Кроме того, 60% опрошенных сообщили, что поддерживают введение штрафов для учреждений, работающих вопреки “карантину выходного дня”, а 37% – не поддерживают.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
- Кабинет Министров Украины не будет продлевать карантин выходного дня. По всей стране будут действовать ограничения оранжевой зоны.
- Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что локдаун (жесткий карантин) в Украине из-за ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в любом случае будет введен. Сейчас решается вопрос, когда именно.