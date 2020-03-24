40 % украинцев считают, что меры карантина по борьбе с коронавирусом COVID-19 в Украине должны быть более жесткими.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 21 по 24 марта 2020 года.

В то же время, треть (33 %) опрошенных считают, что уже принятые меры являются вполне адекватными, а 22 % считают, что меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений.

В общем 75 % респондентов поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими.

При этом, несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мер, их выполняют далеко не все, исключением является мытье рук.

Отмечается, что рекомендацию “выходить из дома только в случае крайней необходимости” никогда не придерживаются или редко придерживаются 15 % опрошенных (всегда придерживаются 39 %).

Не надевают маску в общественных местах 47 % украинцев (из них 23 % из-за нехватки масок, а 14 % считают ненужным), всегда одевают 23 %.

Рекомендацию не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20 % респондентов. Совет о дезинфекции мобильного и других вещей, вернувшись домой, не выполняют или редко выполняют 37 % (всегда выполняют 31 %).

Кроме того, рекомендацию “касаться кнопок лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой” не выполняют или редко выполняют 54 % (всегда выполняют 21 %). Часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это лишь 3 %, выполняют 97%, из них 73 % всегда. Не избегают или редко избегают контакта с другими людьми 20 % респондентов (всегда избегают 26 %).

В ходе исследования, проводившегося на онлайн панели Inpoll, было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, репрезентативной для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются Интернетом (около 80 % городского населения). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5 %.