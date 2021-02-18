Об этом рассказывают #Буквы.
Когда: 22:00.
Где: Тель-Авив стадион “Блумфилд”.
Где посмотреть: “Футбол 2”, Sport.ua.
Рефери: Франсуа Летесье (Франция);
Помощники рефери: Сириль Мюнье, Меди Рамуни (Оба – Франция);
Четвертый рефери: Карим Абед (Франция);
Видеопомощник рефери: Клеман Тюрпен (Франция); ассистент видеопомощника рефери: Жером Брисар (Франция).
Травмированные: Коэн – Дентиньо
Положение команд в клубном рейтинге:
- “Шахтёр” – 17-е место;
- “Маккаби” – 71-е место.
Ориентировочные составы:
“Маккаби”: Тененбаум – Жеральдо, Йейни, Эрнандес, Саборит – Голаса, Карзев – Хозес, Пешич, Бен-Хаим – Шехтер.
“Шахтер”: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Маркос Антонио, Соломон – Мораес.
Стоит отметить, что 25 февраля на НСК “Олимпийский” в Киеве состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” – “Маккаби”. Начало в 19:55. Матч пройдет со зрителями. “Шахтер” начал реализацию билетов на домашний поединок.
- Сегодня, 18 февраля, в Киеве на НСК “Олимпийский” состоится матч 1/16 финала Лиги Европы-2020/2021 между командами “Динамо” и “Брюгге”.