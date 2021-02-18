Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч плей-офф 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021 между командами Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Донецк, Украина).

Об этом рассказывают #Буквы.

Когда: 22:00.

Где: Тель-Авив стадион “Блумфилд”.

Где посмотреть: “Футбол 2”, Sport.ua.

Рефери: Франсуа Летесье (Франция);

Помощники рефери: Сириль Мюнье, Меди Рамуни (Оба – Франция);

Четвертый рефери: Карим Абед (Франция);

Видеопомощник рефери: Клеман Тюрпен (Франция); ассистент видеопомощника рефери: Жером Брисар (Франция).

Травмированные: Коэн – Дентиньо

Положение команд в клубном рейтинге:

“Шахтёр” – 17-е место;

“Маккаби” – 71-е место.

Ориентировочные составы:

“Маккаби”: Тененбаум – Жеральдо, Йейни, Эрнандес, Саборит – Голаса, Карзев – Хозес, Пешич, Бен-Хаим – Шехтер.

“Шахтер”: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Маркос Антонио, Соломон – Мораес.

Стоит отметить, что 25 февраля на НСК “Олимпийский” в Киеве состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” – “Маккаби”. Начало в 19:55. Матч пройдет со зрителями. “Шахтер” начал реализацию билетов на домашний поединок.