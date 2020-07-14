Мальдивы открывают границы для украинцев

Об этом сообщает министерство туризма Республики Мальдивы.
Туристам до поездки необходимо будет подтвердить бронь в отеле, на курорте или круизном корабле, который зарегистрирован на сайте ведомства.
Иностранцам также не требуется проходить двухнедельную изоляцию по прибытию. Однако туристы могут проживать лишь в одном отеле.
“Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено”, – говорится в сообщении.
Кроме того, туристы с симптомами ОРВИ при пересечении границы должны будут сделать ПРЦ-тест на коронавирус. Также местные власти смогут проводить выборочное тестирование, которое будет бесплатным для гостей.
- Напомним, 20 июня Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой.
- 12 июля стало известно, что Венгрия ужесточает ограничения на границах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах. Для контроля пропуска иностранцев созданы “зеленый”, “желтый” и “красный” списки государств, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Украина попала в “красный” список.