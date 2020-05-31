Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Премьер-министр Мальты Роберт Абела сообщил в воскресенье, что средиземноморский остров отменяет, введенные в марте, ограничения в связи с COVID-19 на закрытие аэропорта.
Кроме того, в следующую пятницу откроются бары и спортивные залы.
Отмечается, что на долю туризма приходится почти четверть экономики Мальты и владельцы гостиниц оказывают давление на правительство, чтобы открыть аэропорт вместо того, чтобы провоцировать массовую безработицу.
На Мальте было зарегистрировано около 600 случаев заболевания коронавирусом и девять случаев смерти.
- Ирландский лоукостер Ryanair с 1 июля планирует возобновить 40 % своего прежнего расписания рейсов, что покроет около 90% маршрутной сети до пандемии коронавируса.
- Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair отложил выполнение авиационных рейсов до июня 2020 года. Самолеты компании будут перевозить лекарства и продовольствие.