Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Премьер-министр Мальты Роберт Абела сообщил в воскресенье, что средиземноморский остров отменяет, введенные в марте, ограничения в связи с COVID-19 на закрытие аэропорта.

Кроме того, в следующую пятницу откроются бары и спортивные залы.

Отмечается, что на долю туризма приходится почти четверть экономики Мальты и владельцы гостиниц оказывают давление на правительство, чтобы открыть аэропорт вместо того, чтобы провоцировать массовую безработицу.

На Мальте было зарегистрировано около 600 случаев заболевания коронавирусом и девять случаев смерти.

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