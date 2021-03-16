Об этом рассказывают #Буквы.
Когда: в 22:00 по Киеву.
Где: Будапешт, стадион “Пушкаш Арена”.
Где посмотреть: “Футбол 2”, OLL.TV.
Ориентировочные составы:
“Манчестер Сити”: Эдерсон — Уокер, Диаш, Лапорт, Зинченко — Гюндоган, Родри, Фоден — Силва, Жезус, Стерлинг.
“Боруссия М”: Зоммер — Эльведи, Закария, Гинтер — Лайнер, Нойхаус, Лазаро, Хофманн, Вендт — Плеа, Штиндль.
Статистика личных встреч:
Всего матчей: 7 (4 победы “Манчестер Сити”, 2 ничьих, 1 победа “Боруссии М”), разница мячей — 15:8.
На поле “Манчестер Сити”: 3 (2 победы “Манчестер Сити”, 1 ничья), разница мячей — 9:3.
На поле “Боруссии М”: 4 (2 победы “Манчестер Сити”, 1 ничья, 1 победа “Боруссии М”), разница мячей — 6:5.
- 24 февраля состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором “Боруссия М” из Менхенгладбаха принимала “Манчестер Сити”.