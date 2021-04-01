Об этом она заявила на брифинге, передает пресс-служба “Европейской Солидарности”.
“Я хочу обратиться к Кабинету министров, Министерству охраны здоровья, чтобы прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирусом”, — заявила Порошенко.
Она также констатировала, что врачи не получают в полном объеме причитающиеся им 300% доплаты, а семьи умерших от коронавируса медиков не могут получить страховые выплаты.
Порошенко также напомнила о том, что столица готова закупить вакцину от коронавируса и выделила на это 140 млн гривен, и выступила за закупку лицензии на производство препаратов в Украине.
В свою очередь фракция “Европейской Солидарности” в Киевсовете обратилась к правительству и лично премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием перепрофилировать следующие больницы:
- Клиническая больница “Феофания” Государственного управления делами;
- Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №1, №2, №3;
- Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;
- Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;
- Центральный госпиталь МВД Украины;
- Государственное учреждение “Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву”;
- Государственное учреждение “Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области”;
- Национальный военно-медицинский клинический центр “Главный военный клинический госпиталь”;
- Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;
- Государственное научное учреждение “Центр инновационных медицинских технологий” НАН Украины.
Депутаты требуют в течение ближайших недель оборудовать эти заведения кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами.
“Такое решение даст возможность хоть на время разгрузить коммунальную медицинскую систему и поможет спасти тысячи жизней”, — считают депутаты.
- Напомним, что на позапрошлой неделе власти Киева ввели жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официального введения “красной” зоны. Они начали действовать в столице с 20 марта. Общественный транспорт работал с ограничениями.
- Власти Киева не исключали закрытия школ и детсадов и остановку транспорта из-за критической ситуации с распространением коронавируса.
- По состоянию на 1 апреля в столице 53 775 активных случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили 1150 новых случаев.