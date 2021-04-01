Об этом она заявила на брифинге, передает пресс-служба “Европейской Солидарности”.

“Я хочу обратиться к Кабинету министров, Министерству охраны здоровья, чтобы прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирусом”, — заявила Порошенко.

Она также констатировала, что врачи не получают в полном объеме причитающиеся им 300% доплаты, а семьи умерших от коронавируса медиков не могут получить страховые выплаты.

Порошенко также напомнила о том, что столица готова закупить вакцину от коронавируса и выделила на это 140 млн гривен, и выступила за закупку лицензии на производство препаратов в Украине.

В свою очередь фракция “Европейской Солидарности” в Киевсовете обратилась к правительству и лично премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием перепрофилировать следующие больницы:

  • Клиническая больница “Феофания” Государственного управления делами;
  • Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №1, №2, №3;
  • Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;
  • Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;
  • Центральный госпиталь МВД Украины;
  • Государственное учреждение “Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву”;
  • Государственное учреждение “Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области”;
  • Национальный военно-медицинский клинический центр “Главный военный клинический госпиталь”;
  • Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;
  • Государственное научное учреждение “Центр инновационных медицинских технологий” НАН Украины.

Депутаты требуют в течение ближайших недель оборудовать эти заведения кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами.

“Такое решение даст возможность хоть на время разгрузить коммунальную медицинскую систему и поможет спасти тысячи жизней”, — считают депутаты.

  • Напомним, что на позапрошлой неделе власти Киева ввели жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официального введения “красной” зоны. Они начали действовать в столице с 20 марта. Общественный транспорт работал с ограничениями.
  • Власти Киева не исключали закрытия школ и детсадов и остановку транспорта из-за критической ситуации с распространением коронавируса.
  • По состоянию на 1 апреля в столице 53 775 активных случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили 1150 новых случаев.