Глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Марина Порошенко выступила с требованием немедленно открыть ведомственные больницы столицы для приема больных коронавирусом.

Об этом она заявила на брифинге, передает пресс-служба “Европейской Солидарности”.

“Я хочу обратиться к Кабинету министров, Министерству охраны здоровья, чтобы прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирусом”, — заявила Порошенко.

Она также констатировала, что врачи не получают в полном объеме причитающиеся им 300% доплаты, а семьи умерших от коронавируса медиков не могут получить страховые выплаты.

Порошенко также напомнила о том, что столица готова закупить вакцину от коронавируса и выделила на это 140 млн гривен, и выступила за закупку лицензии на производство препаратов в Украине.

В свою очередь фракция “Европейской Солидарности” в Киевсовете обратилась к правительству и лично премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием перепрофилировать следующие больницы:

Клиническая больница “Феофания” Государственного управления делами;

Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте №1, №2, №3;

Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;

Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;

Центральный госпиталь МВД Украины;

Государственное учреждение “Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву”;

Государственное учреждение “Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области”;

Национальный военно-медицинский клинический центр “Главный военный клинический госпиталь”;

Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;

Государственное научное учреждение “Центр инновационных медицинских технологий” НАН Украины.

Депутаты требуют в течение ближайших недель оборудовать эти заведения кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами.

“Такое решение даст возможность хоть на время разгрузить коммунальную медицинскую систему и поможет спасти тысячи жизней”, — считают депутаты.