Об этом Маск написал в Twitter.

Королев известен тем, что под его руководством было осуществлено запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты, первого искусственного спутника Земли, совершено первый полет человека в космос, а также первый выход человека в космос.

Маск во время телефонного разговора пообщался с внуком академика Королева, Андреем.

“Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени”, – рассказал Андрей Королев.

Стоит отметить, что в своем посте Маск прописал фамилию академика на украинском и русском языках, так как тот родился и часть жизни прожил в Житомире, но называл себя советским ученым, работая в Москве.

“Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших”, — заявил Маск.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020