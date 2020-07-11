Основатель космической компании SpaceX Илон Маск в разговоре с родственниками украинца-конструктора ракет и космических систем Сергея Королева, назвал его одним из лучших в истории.

Об этом Маск написал в Twitter.

Королев известен тем, что под его руководством было осуществлено запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты, первого искусственного спутника Земли, совершено первый полет человека в космос, а также первый выход человека в космос.

Маск во время телефонного разговора пообщался с внуком академика Королева, Андреем.

“Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени”, – рассказал Андрей Королев.

Стоит отметить, что в своем посте Маск прописал фамилию академика на украинском и русском языках, так как тот родился и часть жизни прожил в Житомире, но называл себя советским ученым, работая в Москве.

“Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших”, — заявил Маск.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Справка. Сергей Королев родился в 1906 году в Житомире. Его называют основоположником практической космонавтики.

В 27 лет Королев заболел тифом. Заболевание вызвало осложнения, из-за чего было проведено трепанацию черепа. В 28 Королев постоянно страдал от головных болей, его официально признали инвалидом. С этого времени он активно занялся той работой, которая не требовала чрезмерной активности – делал чертежи, создавая разного рода летательные аппараты.

Активно заниматься ракетостроением он пытался с 1933 года. Тогда в Москве было сформировано Реактивный научно-исследовательский институт, где Королев стал заместителем начальника. Спустя четыре года он был начальников группы ракетных аппаратов.

В 1938 году Королева арестовали и отправили на Колыму, приговорив к 10 годам исправительных работ.

После нескольких обращений непосредственно к Иосифу Сталину, ему позволили работать в заключении. Спустя шесть лет, с него сняли судимость и освободили.

Поскольку после Второй мировой войны любые наработки в космической отросли СССР и Германии были уничтожены, Королев стал одним из тех, кому поручили все это восстановить.

В 1957 году успешно взлетела разработанная Королевым первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Спустя три месяца было запущено первый в истории искусственный спутник Земли.

В апреле 1961 года был совершено первый космический полет на корабле “Восток” Юрия Гагарина.

В 1964 году удалось вывести на орбиту первых многоместный корабли серии “Восход” с экипажем на борту.

Еще через год, в марте 1965 года, космонавт Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытое космическое пространство на корабле “Восход-2”.

По официальной информации, Королев умер в 1966 году от острой сердечной недостаточности во время операции на кишечнике. Во время операции у него также обнаружили опухоль прямой кишки – саркому размером с кулак.

На сегодняшний день в его родном Житомире функционирует мемориальный дом-музей академика Королева, в также – Музей космонавтики.