Об этом сообщается на сайте NASA.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на МКС двух астронавтов, стартовала в 22:22 по киевскому времени с мыса Канаверал, штат Флорида. Прибытие корабля к МКС ожидается 31 мая (спустя примерно 19 часов после запуска).

В космос отправились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

При запуске присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Спустя 12 минут после запуска космический корабль успешно вышел на расчетную орбиту и отделился от второй ступени ракеты. Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020