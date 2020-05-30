Американское космическое агентство NASA и компания SpaceX Илона Маска со второй попытки запустили космический корабль Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщается на сайте NASA.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на МКС двух астронавтов, стартовала в 22:22 по киевскому времени с мыса Канаверал, штат Флорида. Прибытие корабля к МКС ожидается 31 мая (спустя примерно 19 часов после запуска).

В космос отправились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

При запуске присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Спустя 12 минут после запуска космический корабль успешно вышел на расчетную орбиту и отделился от второй ступени ракеты. Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2 — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Стоит отметить, что сегодняшний запуск является историческим для США: Crew Dragon стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года (когда была прекращена программа полетов шаттлов).

Кроме того, это первый в истории запуск людей в космос на частном космическом корабле.

В случае успешного полета США откажутся от услуг российских кораблей “Союз”, которые обычно проводили отправку астронавтов с космодрома “Байконур” в Казахстане на МКС.

Изначально запуск ракеты с кораблем должен был состояться 27 мая, но за 16 минут до старта его отменили из-за погодных условий.

Цель миссии Crew Dragon

Запланированная миссия должна проверить систему транспортировки экипажа компании, в том числе стартовую площадку, ракету, космический корабль, эксплуатационные возможности.

До МКС ракета будет лететь около суток. После этого произойдет состыковка с космической станцией. Корабль должен произвести состыковку автономно, но экипаж и астронавты будут следить за процессом.

Теоретически, Crew Dragon может оставаться на орбите около 110 дней, но конкретная продолжительность полета будет определена уже на станции, учитывая готовность следующего запуска коммерческого экипажа.

Максимально, Crew Dragon может быть на орбите 210 дней.

По завершении миссии Crew Dragon самостоятельно отстыкуется с двумя астронавтами на борту, покинет космическую станцию и вновь выйдет в атмосферу Земли.

После спуска на воду недалеко от Атлантического побережья Флориды экипаж поднимут в море спасательным судном SpaceX Go Navigator. После этого он вернется на мыс Канаверал.

Фото: АР