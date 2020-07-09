Маск передумал поддерживать Каньє Уэста, после интервью рэпера Forbes

Миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал Канье Уэсту "полную поддержку" на президентских выборах. Но передумал, когда больше узнал о политической программе рэпера.

Об этом пишет Mashable.

Напомним, 5 июля рэпер Канье Уэст объявил в Twitter, что решил участвовать в президентских выборах. Маск тут же пообещал ему “полную поддержку”.

8 июля Forbes опубликовал интервью с Уэстом. В нем рэпер рассказал о своей политической платформе. Выяснилось, что он выступает против вакцин и абортов. Вскоре под твитом Уэста появились негативные комментарии относительно взглядов рэпера.

Один из них написал предпринимателю: “Да ладно, Илон, ты слишком умен для этой чуши”. Пользователь добавил к твиту ссылку на статью о том, что рэпер выступает против вакцин и абортов. Ответ Маска свидетельствует, что он мог передумать поддерживать Уэста.

Согласно предоставленному изданием Mashable скрину, Маск ответил: “Кажется наши взгляды расходятся сильнее, чем я предполагал”. А затем удалил все последние твиты о Канье Уэста из своего профиля.

Однако позднее он удалил свой ответ. Сейчас твит Маска уже недоступен.

Пока неизвестно будет ли предприниматель поддерживать рэпера на выборах.