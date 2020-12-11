Известны платежные системы Mastercard и Visa приняли решение о запрете финансовых операций на ресурсе PornHub. Решение было принято после публикации скандальной статьи New York Times, в которой порносайт обвиняют в распространении видео с сексуальным насилием над детьми.

Об этом сообщает издание Sky News.

Отмечается, что платежные гиганты начали расследование в отношении PornHub сразу после публикации статьи. Так, в Mastercard заявили, что они подтверждают “нарушение стандартов” платежной системы. Как следствие, компания запрещает проводить операции с использованием своих карт на ресурсе.

В то же время Visa еще не завершила свое расследование, но уже решила заблокировать транзакции.

Pornhub прокомментировал решение компаний как “крайне неутешительное”, поскольку он объявил о планах прекратить появление на сайте видео без согласия несовершеннолетних моделей в начале этой недели.

“Эта новость поразила сотни тысяч моделей, которые рассчитывают на нашу платформу как на источник средств для существования”, – говорится в заявлении.

В колонке Times, написанной лауреатом Пулитцеровской премии Николасом Кристофом, были описаны записи на веб-сайте Pornhub нападений на женщин и девочек, потерявших сознание, в том числе видео обнаженной 14-летней девочки. Он написал, что PornHub не блокирует и не фильтрует контент, изображающий насилие, и ни у самого сайта, ни у кого-либо другого “нет четкого представления” о количестве опубликованного на ресурсе нелегального контента.